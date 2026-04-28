Eventi in Abruzzo: Il Rito dei Serpari per San Domenico Abate a Cocullo (AQ)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Cocullo (AQ) torna uno dei riti più affascinanti e identitari d’Abruzzo: la Festa di San Domenico Abate, conosciuta in tutto il mondo per il suggestivo Rito dei Serpari – Il 1° maggio 2026, il piccolo borgo della Valle del Sagittario si trasforma in un luogo carico di spiritualità e tradizione, richiamando visitatori, pellegrini e curiosi da ogni parte d’Italia e dall’estero – Protagonista assoluto è il momento della processione, quando la statua del santo viene portata per le vie del paese completamente ricoperta da serpenti vivi, simbolo di protezione e buon auspicio, in un rito che affonda le radici in antiche credenze popolari – aggiunge la nota pubblicata. Un evento unico, capace di unire fede, folklore e mistero, mantenendo viva una tradizione secolare che rappresenta uno dei patrimoni culturali più straordinari dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma Mercoledì 30 aprile 2026 17:30 Santa Messa 18:30 Deposizione della corona ai Caduti 21:30 Concerto live Il programma religioso – Giovedì 1° maggio 2026 08:00 Santa Messa 09:30 Santa Messa per i pellegrini 11:00 Santa Messa solenne 12:00 Processione con la partecipazione dei serpari 17:30 Santa Messa e bacio della reliquia Il programma civile – Giovedì 1° maggio 2026 09:00 Accoglienza delle compagnie dei pellegrini 10:30 Corteo in costume per l’offerta dei ciambellati 16:30 Riconoscimento ai serpari 21:30 Concerto serale Date: 30 aprile e 1° maggio 2026 Luogo: Cocullo (AQ)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it