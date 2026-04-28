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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Il Rito dei Serpari per San Domenico Abate a Cocullo (AQ)

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Cocullo (AQ) torna uno dei riti più affascinanti e identitari d’Abruzzo: la Festa di San Domenico Abate, conosciuta in tutto il mondo per il suggestivo Rito dei Serpari – Il 1° maggio 2026, il piccolo borgo della Valle del Sagittario si trasforma in un luogo carico di spiritualità e tradizione, richiamando visitatori, pellegrini e curiosi da ogni parte d’Italia e dall’estero – Protagonista assoluto è il momento della processione, quando la statua del santo viene portata per le vie del paese completamente ricoperta da serpenti vivi, simbolo di protezione e buon auspicio, in un rito che affonda le radici in antiche credenze popolari – aggiunge la nota pubblicata. Un evento unico, capace di unire fede, folklore e mistero, mantenendo viva una tradizione secolare che rappresenta uno dei patrimoni culturali più straordinari dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma Mercoledì 30 aprile 2026 ⏰ 17:30 Santa Messa ⏰ 18:30 Deposizione della corona ai Caduti ⏰ 21:30 Concerto live Il programma religioso – Giovedì 1° maggio 2026 ⏰ 08:00 Santa Messa ⏰ 09:30 Santa Messa per i pellegrini ⏰ 11:00 Santa Messa solenne ⏰ 12:00 Processione con la partecipazione dei serpari ⏰ 17:30 Santa Messa e bacio della reliquia Il programma civile – Giovedì 1° maggio 2026 ⏰ 09:00 Accoglienza delle compagnie dei pellegrini ⏰ 10:30 Corteo in costume per l’offerta dei ciambellati ⏰ 16:30 Riconoscimento ai serpari ⏰ 21:30 Concerto serale 📅 Date: 30 aprile e 1° maggio 2026 📍 Luogo: Cocullo (AQ)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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