Eventi in Abruzzo: Il rito di “Lu Lope” per San Domenico Abate a Pretoro (CH)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:A Pretoro (CH) torna uno dei riti più affascinanti e identitari dell’Abruzzo: la sacra rappresentazione di “Lu Lope”, legata ai festeggiamenti in onore di San Domenico Abate e Sant’Emidio – riporta testualmente l’articolo online. Dal 1° al 3 maggio 2026, il borgo ai piedi della Maiella si anima con un ricco programma tra celebrazioni religiose, eventi popolari e momenti di grande valore simbolico – Cuore dell’evento è la rappresentazione del miracolo di San Domenico, che secondo la tradizione salvò un bambino rapito da un lupo – riporta testualmente l’articolo online. Una scena intensa e suggestiva, tramandata di generazione in generazione e riconosciuta come patrimonio immateriale d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Nella Valle di San Domenico, tra natura e storia, prende vita questo racconto antico: il bambino (interpretato dall’ultimo nato del paese), i genitori e il lupo danno forma a una narrazione carica di spiritualità e identità. Accanto al rito, si svolgono le celebrazioni religiose e i momenti civili, tra cui la presenza dei serpari, che partecipano alla processione con serpenti vivi, simbolo di protezione, e la consegna dei tradizionali laccetti, benedetti come segno di devozione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pretoro, uno dei Borghi più belli d’Italia, offre inoltre un contesto unico: vicoli in pietra, antiche tradizioni artigiane e il forte legame con il lupo, simbolo del territorio, raccontato anche nell’Area faunistica del Lupo e nella cultura locale – Il momento clou Domenica 3 maggio 2026 Ore 12:15 Valle di San Domenico, Pretoro (CH) Sacra rappresentazione “Lu Lope” Le date dell’evento Dal 1° al 3 maggio 2026 Pretoro (CH)

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 12, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it