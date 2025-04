Eventi in Abruzzo: Il ritorno del corpo di San Camillo de Lellis a Bucchianico

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dopo 13 anni, Bucchianico si prepara ad accogliere nuovamente il corpo di San Camillo de Lellis, uno degli eventi più significativi per la comunità locale e i fedeli di tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. Dal 25 aprile al 30 novembre 2025, il borgo natale del santo diventerà il cuore pulsante di fede, identità e tradizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. San Camillo, fondatore dei Ministri degli Infermi e patrono universale degli ammalati, operatori sanitari e ospedali, torna nella sua terra natia per un periodo di celebrazione e riflessione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo evento non è solo un momento di festa religiosa, ma rappresenta un vero e proprio “ritorno d’anima” per il paese e per chiunque desideri partecipare a questa esperienza unica – La città di Bucchianico si trasformerà in un centro di accoglienza e spiritualità, offrendo ai visitatori non solo l’opportunità di rendere omaggio al santo, ma anche di riscoprire le radici storiche e culturali di questo suggestivo borgo abruzzese – Non è solo una celebrazione – È un momento di comunione e condivisione – si apprende dalla nota stampa. L’evento si propone di unire fede, tradizione e comunità, invitando tutti a partecipare con il cuore aperto e a vivere questo momento di grande significato – riporta testualmente l’articolo online.

