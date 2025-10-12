Eventi in Abruzzo: Il Teatro dei Piccoli 2025 a Pescara (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Al Florian Espace di Pescara (PE) torna la magia del teatro per i più giovani con la rassegna Il Teatro dei Piccoli – Figure e burattini per bambine e bambini, che apre la stagione 2025 di Tuttə a Teatro! con le Famiglie e con le Scuole – si apprende dalla nota stampa. Un viaggio tra storie, pupazzi e ombre pensato per regalare emozioni e riflessioni, con sei appuntamenti speciali – precisa la nota online. Il programma – Sabato 20 e domenica 21 settembre – ore 17:30Il coraggioso viaggio di Panahjou (dai 4 anni). Produzione Florian Metateatro e Dulzura Teatro – recita il testo pubblicato online. Sabato 4 e domenica 5 ottobre – ore 17:30Il volo degli uccelli (dai 5 anni). Compagnia Il Carro dei Comici, vincitore del Premio Otello Sarzi 2025. Sabato 18 e domenica 19 ottobre – ore 17:30Buon compleanno Giulio Coniglio (dai 3 anni). Compagnia Casa di Pulcinella/Granteatrino, ispirato al personaggio di Nicoletta Costa – si legge sul sito web ufficiale. Info utili – Florian Espace – Via Valle Roveto 39, Pescara (PE) Biglietto unico: 6 € Info e prenotazioni: 392 0496655 – 085 4224087

Come annunciato in una nuova nota, nella serata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it