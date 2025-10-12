- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 12, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Il Teatro dei Piccoli 2025 a Pescara (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Al Florian Espace di Pescara (PE) torna la magia del teatro per i più giovani con la rassegna Il Teatro dei Piccoli – Figure e burattini per bambine e bambini, che apre la stagione 2025 di Tuttə a Teatro! con le Famiglie e con le Scuole – si apprende dalla nota stampa. Un viaggio tra storie, pupazzi e ombre pensato per regalare emozioni e riflessioni, con sei appuntamenti speciali – precisa la nota online. Il programma – Sabato 20 e domenica 21 settembre – ore 17:30Il coraggioso viaggio di Panahjou (dai 4 anni). Produzione Florian Metateatro e Dulzura Teatro – recita il testo pubblicato online. Sabato 4 e domenica 5 ottobre – ore 17:30Il volo degli uccelli (dai 5 anni). Compagnia Il Carro dei Comici, vincitore del Premio Otello Sarzi 2025. Sabato 18 e domenica 19 ottobre – ore 17:30Buon compleanno Giulio Coniglio (dai 3 anni). Compagnia Casa di Pulcinella/Granteatrino, ispirato al personaggio di Nicoletta Costa – si legge sul sito web ufficiale. Info utili – 📍 Florian Espace – Via Valle Roveto 39, Pescara (PE) 🎟 Biglietto unico: 6 € 📞 Info e prenotazioni: 392 0496655 – 085 4224087

