Eventi in Abruzzo: Il Teatro delle Acque: un viaggio tra natura, miti e teatro

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:La seconda edizione de “Il Teatro delle Acque”, organizzata dall’Associazione ClasseMista Teatro, trasforma il territorio in un palcoscenico a cielo aperto – Un ricco programma di eventi, che unisce teatro e turismo esperienziale, invita il pubblico a esplorare paesaggi naturali e storie millenarie – Eventi in programma 15 giugno – La Ciclovia del Vella Una passeggiata ed escursione in bicicletta da Sulmona lungo il fiume Vella, arricchita da interventi teatrali e una sosta culinaria con la “Merenda con Sapori Antichi”. 10 luglio – Tra i Miti… l’Acqua Una visita guidata nella città di Sulmona, che intreccia narrazione e storia, con interventi teatrali dedicati al tema dell’acqua – si apprende dal portale web ufficiale. 19 luglio – Corri, Dafne! Spettacolo teatrale presso il cortile di Palazzo S.S. Annunziata a Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. Una riflessione poetica e fisica con la regia di Ilaria Carlucci – precisa il comunicato. 6 agosto – Lungo la Ciclovia Escursione in bicicletta lungo il percorso dedicato al poeta Ovidio, un’immersione tra natura e letteratura – si legge sul sito web ufficiale. 6 agosto – Amores… Sempre Amore Uno spettacolo serale alla Fonte d’Amore, con un cast di attori talentuosi che esplorerà il tema dell’amore eterno – aggiunge testualmente l’articolo online. 9 agosto – Strada Maestra Un viaggio teatrale a Pettorano sul Gizio che collega storia e cultura, condotto da Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. Gli eventi, in gran parte gratuiti, celebrano il connubio tra ambiente e arte, offrendo esperienze uniche per scoprire il territorio attraverso percorsi innovativi e suggestivi – precisa il comunicato. Info e prenotazioni: classesmista – si legge sul sito web ufficiale. sulmona@gmail.com | Tel: 320 61 30 263

