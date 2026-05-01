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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Imago Musicae 2026 a Pescara: Marco Salcito apre la rassegna all’Imago Museum

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Un incontro tra musica e arte contemporanea nel cuore di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Torna Imago Musicae, la rassegna che unisce suono e visione negli spazi dell’Imago Museum, con il primo appuntamento affidato al chitarrista Marco Salcito – recita il testo pubblicato online. Domenica 3 maggio 2026 alle ore 11:00, l’ensemble Marco Salcito & Friends porterà in scena “Resonancias 150”, un omaggio al grande compositore spagnolo Manuel de Falla, nel suggestivo contesto delle opere di Mario Schifano Un concerto che attraversa epoche e stili, intrecciando il barocco spagnolo, la tradizione chitarristica e le suggestioni del Novecento, con al centro il celebre balletto “El amor brujo”, simbolo dell’anima musicale andalusa – viene evidenziato sul sito web. La rassegna, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” in collaborazione con Imago Museum e Fondazione Pescarabruzzo, propone tre matinée pensate come un viaggio tra i secoli, dove la musica dialoga con l’arte contemporanea in uno spazio unico nel suo genere – si apprende dalla nota stampa. 📅 Data: 3 maggio 2026 ⏰ Orario: 11:00 📍 Luogo: Imago Museum, Corso Vittorio Emanuele II 270, Pescara 🎟 Biglietto: 10€ (comprensivo di visita al museo) Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo e vuole vivere l’esperienza unica di un concerto immerso nell’arte –

Lo riporta una nota diffusa, nel pomeriggio, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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