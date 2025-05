Eventi in Abruzzo: Incontri di Primavera 2025 a Caramanico Terme

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Il Comune di Caramanico Terme organizza Incontri di Primavera, una serie di eventi culturali, escursioni e spettacoli che si terranno dal 19 aprile al 2 giugno 2025. Tra gli appuntamenti principali: 19 aprile: Spettacolo teatrale La guerra dei murales e un tour in e-bike alla scoperta dei sapori e dei geositi della Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. 20 aprile: Fantasy e cyberpunk con lo spettacolo Bitter Moonrise – si apprende dalla nota stampa. 27 aprile: Inaugurazione dei sentieri di “Altra Valle” e tour in e-bike – si apprende dalla nota stampa. 30 aprile: Convegno Costituzione e Liberazione e concerto Farabola & Gianluca Di Toro – aggiunge testualmente l’articolo online. 1 maggio: Escursioni, picnic e spettacoli, tra cui Chi ha paura dell’uomo nero presso il Convento delle Clarisse – 25 maggio: Finale del Concorso musicale internazionale “P. Barrasso”. 31 maggio: Incontro con l’attrice Yasmin Pucci e il suo spettacolo Non chiamatemi principessa – 1 giugno: Tour in e-bike e incontro con il direttore d’orchestra Pino Pellegrino – La manifestazione include anche una mostra fotografica dedicata ad Antonio Sergente, visitabile fino al 4 maggio presso la Sala Consiliare – si apprende dalla nota stampa. Questa serie di eventi offre l’opportunità di immergersi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali – Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza del territorio e condividere momenti di svago e riflessione –

