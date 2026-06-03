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Eventi in Abruzzo: Infiorata Corpus Domini 2026 a Casoli (CH)

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Casoli (CH), uno dei borghi più belli d’Italia, torna l’appuntamento con l’Infiorata del Corpus Domini 2026, una tradizione religiosa e comunitaria che unisce devozione, arte floreale e partecipazione popolare – si apprende dalla nota stampa. La preparazione del tappeto infiorato prenderà il via nella serata di sabato 6 giugno 2026, quando cittadini, volontari e fedeli inizieranno i lavori per realizzare le composizioni floreali che decoreranno il borgo in occasione della solennità del Corpus Domini – I lavori proseguiranno anche domenica 7 giugno 2026, giornata centrale dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Alle ore 18:00 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Casoli (CH), a cui seguiranno la solenne processione e la benedizione eucaristica nella Chiesa di Santa Reparata a Casoli (CH). L’Infiorata è un momento di forte valore simbolico e collettivo: fiori, petali e materiali naturali diventano strumenti per comporre un tappeto di colori e immagini, realizzato con cura e devozione lungo le vie del paese – Un gesto effimero ma intenso, capace di raccontare il legame profondo tra fede, comunità e bellezza – Tutti sono invitati a partecipare alla realizzazione del tappeto di fiori, contribuendo con amore e devozione a una tradizione che continua a rendere speciale il Corpus Domini nel cuore del borgo – 📅 Data: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 ⏰ Inizio lavori: sabato 6 giugno 2026, in serata ⏰ Santa Messa: domenica 7 giugno 2026, ore 18:00 📍 Luogo: Casoli (CH) ⛪ Santa Messa: Chiesa di Santa Maria Maggiore, Casoli (CH) ⛪ Processione e benedizione: Chiesa di Santa Reparata, Casoli (CH) 🎟 Ingresso: libero

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 10, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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