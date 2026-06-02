- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Infiorata Corpus Domini 2026 a Torricella Sicura (TE)
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Infiorata Corpus Domini 2026 a Torricella Sicura (TE)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Torricella Sicura (TE) torna l’appuntamento con l’Infiorata del Corpus Domini 2026, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno 2026. Giunta alla XI edizione, la manifestazione unisce arte, fede e cultura in uno degli eventi più suggestivi della tradizione religiosa e popolare del territorio – recita il testo pubblicato online. Per due giornate, il borgo si prepara ad accogliere colori, profumi e composizioni floreali realizzate in occasione della solennità del Corpus Domini – aggiunge la nota pubblicata. L’Infiorata è un momento di partecipazione comunitaria, nel quale fiori, petali e materiali naturali diventano strumenti per creare immagini e tappeti decorativi legati alla spiritualità, alla bellezza e alla memoria collettiva – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa rinnova una tradizione capace di coinvolgere cittadini, fedeli e visitatori, trasformando il paese in un percorso artistico e devozionale da attraversare lentamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni composizione, pur nella sua natura effimera, racconta il lavoro condiviso della comunità e il legame profondo tra territorio, creatività e rito religioso – riporta testualmente l’articolo online. Il programma dettagliato dell’edizione 2026 sarà comunicato prossimamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 📅 Date: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 📍 Luogo: Torricella Sicura (TE) 🌸 Evento: XI Infiorata – Corpus Domini 2026 🎟 Ingresso: libero ℹ Programma: Facebook

In base all’ultima nota diramata, in giornata, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it