Eventi in Abruzzo: Infiorata Corpus Domini 2026 a Torricella Sicura (TE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Torricella Sicura (TE) torna l’appuntamento con l’Infiorata del Corpus Domini 2026, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno 2026. Giunta alla XI edizione, la manifestazione unisce arte, fede e cultura in uno degli eventi più suggestivi della tradizione religiosa e popolare del territorio – recita il testo pubblicato online. Per due giornate, il borgo si prepara ad accogliere colori, profumi e composizioni floreali realizzate in occasione della solennità del Corpus Domini – aggiunge la nota pubblicata. L’Infiorata è un momento di partecipazione comunitaria, nel quale fiori, petali e materiali naturali diventano strumenti per creare immagini e tappeti decorativi legati alla spiritualità, alla bellezza e alla memoria collettiva – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa rinnova una tradizione capace di coinvolgere cittadini, fedeli e visitatori, trasformando il paese in un percorso artistico e devozionale da attraversare lentamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni composizione, pur nella sua natura effimera, racconta il lavoro condiviso della comunità e il legame profondo tra territorio, creatività e rito religioso – riporta testualmente l’articolo online. Il programma dettagliato dell’edizione 2026 sarà comunicato prossimamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Date: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 Luogo: Torricella Sicura (TE) Evento: XI Infiorata – Corpus Domini 2026 Ingresso: libero Programma: Facebook

In base all’ultima nota diramata, in giornata, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it