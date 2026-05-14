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Eventi in Abruzzo: International Street Food a Lanciano (CH)

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dal 15 al 17 maggio 2026 arriva a Lanciano (CH) la 32ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il grande festival itinerante dedicato al cibo di strada proveniente da tutta Italia e dal mondo – riporta testualmente l’articolo online. Per tre giorni Via Salvo d’Acquisto si trasformerà in un grande villaggio del gusto tra food truck, show cooking, preparazioni live e specialità internazionali pensate per famiglie, giovani e appassionati di street food. La manifestazione celebra i dieci anni di attività confermandosi tra gli eventi gastronomici itineranti più seguiti del panorama nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 15 maggio alle ore 18.00, con apertura degli stand fino a mezzanotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sabato 16 e domenica 17 maggio il festival sarà aperto dalle 12.00 alle 24.00. Tra le specialità protagoniste dell’evento ci saranno hamburger di Angus, pulled pork affumicato, bombette pugliesi, caciocavallo impiccato, arrosticini abruzzesi, pizza fritta napoletana, cucina argentina, specialità greche, pesce fritto, cucina siciliana, Kürtős ungherese e pasta mantecata nelle forme di formaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Non mancherà inoltre una selezione di birre artigianali italiane e internazionali pensata per accompagnare il percorso gastronomico tra sapori tradizionali e contaminazioni contemporanee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento è organizzato da A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, guidata da Alfredo Orofino, già protagonista del programma televisivo “Il Trono del Gusto” su Rai 2. 📅 Date: 15, 16 e 17 maggio 2026 📍 Luogo: Via Salvo d’Acquisto – Lanciano (CH) ⏰ Orari: venerdì dalle 18.00 alle 24.00 – sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00 🎟 Ingresso gratuito

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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