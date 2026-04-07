Eventi in Abruzzo: Madonna della Pace a Popoli Terme

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Madonna della Pace a Popoli Terme La celebrazione della Madonna della Pace a Popoli Terme rappresenta uno degli apici dell’identità collettiva abruzzese, dove la spiritualità incontra la memoria storica – si legge sul sito web ufficiale. Camminando per le strade in festa, il visitatore percepisce che la devozione per la Madonna della Pace è il filo invisibile che tiene unite le generazioni, un legame che si manifesta con forza durante le solenni processioni e nei momenti di preghiera collettiva – viene evidenziato sul sito web. Per tutti coloro che desiderano organizzare la propria visita e non perdere i principali appuntamenti religiosi e civili, prossimamente verrà pubblicato il programma completo della manifestazione – Fonte: DMS Regionale

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it