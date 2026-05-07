Eventi in Abruzzo: Maggio Teatino 2026: a Chieti oltre un mese di eventi tra cultura, musica e spettacoli

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Un calendario ricchissimo accompagnerà la primavera di Chieti con il ritorno di Maggio Teatino 2026, la storica rassegna promossa dal Comune di Chieti – Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni – che dal 1 maggio al 5 luglio animerà la città con decine di appuntamenti dedicati a musica, libri, arte, teatro, incontri culturali, sport e tradizioni popolari – precisa la nota online. Il programma coinvolgerà numerosi luoghi simbolo della città, dal Teatro Marrucino al Museo Barbella, dalla Villa Comunale ai palazzi storici e agli spazi culturali cittadini, trasformando Chieti in un grande laboratorio diffuso di eventi e partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra gli appuntamenti principali spiccano: il concerto di Morgan & Andy il 1 maggio al Teatro Marrucino; la mostra internazionale dedicata a Cléo de Mérode dal 13 al 16 maggio nella Chiesa di San Lorenzo; gli eventi legati alla Settimana Mozartiana; il ritorno del Chieti Solidale Festival; incontri letterari, mostre fotografiche e presentazioni di libri; spettacoli teatrali e musicali; appuntamenti sportivi come il Tennis “Lazzaroni Cup”; iniziative dedicate ai giovani, alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Grande spazio anche alla musica classica, con concerti, masterclass e rassegne dedicate ai giovani musicisti, oltre agli eventi del Conservatorio e delle associazioni culturali cittadine – si apprende dalla nota stampa. Non mancheranno le iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini, gli appuntamenti con il folklore e le tradizioni popolari, oltre a eventi speciali organizzati in collaborazione con associazioni, scuole e realtà culturali del territorio – “Maggio Teatino” si conferma così uno degli appuntamenti culturali più attesi della primavera abruzzese, capace di unire generazioni diverse attraverso un programma trasversale che intreccia spettacolo, arte e identità cittadina – Periodo: dal 1 maggio al 5 luglio 2026 Luogo: Chieti (CH) Eventi diffusi in vari spazi culturali cittadini Info e programma completo: Comune di Chieti – Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it