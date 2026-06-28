Eventi in Abruzzo: Maratona non competitiva “6 ore del Lago di Barrea” a Barrea (AQ)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Barrea (AQ) torna la Maratona non competitiva di 6 ore del Lago di Barrea, in programma domenica 5 luglio 2026 presso il Casale sul lago, in località Convento a Barrea (AQ). L’evento, giunto alla 15ª edizione, comprende anche il 14° Memorial Liborio Tarquinio, il 10° Memorial Manfredi Salemme e l’iniziativa “Vallis Regia cammina con ADMO”. La manifestazione unisce sport, natura e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere i valori di ADMO e la cultura del dono – La maratona non ha carattere competitivo: ogni partecipante potrà scegliere se percorrere il tracciato a piedi, di corsa o in bicicletta, effettuando liberamente uno o più giri del Lago di Barrea tra le ore 9:00 e le ore 15:00. L’evento affonda le proprie radici nel ricordo di Manfredi Salemme, testimonial ADMO che nel 2010 camminò per 12 ore consecutive intorno al Lago di Barrea, trasformando quell’esperienza in un’idea capace di unire impegno associativo, natura e movimento – riporta testualmente l’articolo online. La manifestazione è dedicata anche a Liborio Tarquinio, di Villetta Barrea, scomparso nel 2011 a causa della leucemia – viene evidenziato sul sito web. Il programma si aprirà venerdì 3 luglio 2026, alle ore 17:00, al Bar La Gravara, sulla S.P. 83 Marsicana a Barrea (AQ), con la conferenza stampa sugli eventi del 3 e 5 luglio – recita il testo pubblicato online. Alle ore 18:00 seguirà “Parole d’amore e sofferenza”, momento di testimonianze sul dono e sul trapianto – riporta testualmente l’articolo online. Entrambi gli appuntamenti saranno coordinati dalla giornalista Cesira Donatelli – La giornata della maratona, domenica 5 luglio 2026, inizierà con il ritrovo dei partecipanti tra le ore 7:50 e le ore 8:00. Dalle ore 8:00 alle ore 8:40 saranno aperte le iscrizioni, con consegna dei pacchi dono – Alle ore 8:40 è prevista la preghiera con il parroco di Barrea, mentre la partenza della maratona sarà alle ore 9:00. La conclusione è fissata alle ore 15:00. Alle ore 15:45 si terrà la consegna delle benemerenze, con il ricordo di Manfredi Salemme e Liborio Tarquinio, insieme alla distribuzione di regali ai bambini – aggiunge la nota pubblicata. Dalle ore 16:30 sono previsti gli interventi delle autorità presenti, del dottor Carlo Eugenio Vitelli, chirurgo oncologo, e di Michele Franco, presidente di ADMO Campania – L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente il giorno dell’evento nel punto di ritrovo – riporta testualmente l’articolo online. È richiesto un contributo di 5 euro per gli adulti, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini fino a 12 anni – Il ricavato delle iscrizioni, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto ad ADMO Abruzzo odv. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 100 partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. Data: venerdì 3 e domenica 5 luglio 2026 Conferenza stampa: venerdì 3 luglio, ore 17:00 Luogo conferenza: Bar La Gravara, S.P. 83 Marsicana, Barrea (AQ) Maratona: domenica 5 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 15:00 Luogo maratona: Casale sul lago, località Convento, Barrea (AQ) Iscrizione: 5 euro adulti, gratuita per bambini fino a 12 anni Percorso: a piedi, di corsa o in bicicletta Info: ADMO Abruzzo odv – Sede Operativa di Sulmona, tel. 348 3049656 – sezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. sulmona@admoabruzzo – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it