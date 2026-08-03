Eventi in Abruzzo: Mercatini Serali Estivi – Roseto degli Abruzzi (TE)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Le sere d’estate hanno un’atmosfera tutta speciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. .. e a Roseto degli Abruzzi profumano di artigianato, creatività e passeggiate tra i pini.I Mercatini Serali Estivi della Pineta Celommi, che si svolgono in collaborazione con Confartigianato Abruzzo, Confesercenti Abruzzo, ANIAC Abruzzo e ACAI vi aspettano con tante bancarelle dove scoprire creazioni artigianali, idee regalo creazioni fatte a mano, bijoux, decorazioni e tante curiosità, a pochi passi dal mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata all’aria aperta, tra il profumo della pineta, la brezza marina e il piacere di passeggiare in uno dei luoghi più suggestivi della città.GIUGNO Giovedì 18 e 25; Sabato 20; Lunedi 29; LUGLIO Tutti i lunedì, giovedì e domeniche – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, i sabati 4, 11 e 18; AGOSTO Tutti i lunedì, giovedi e domeniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, venerdì 14 e i sabati 1, 15, 22 e 29: SETTEMBRE lunedì 7, giovedì 3 e 10, sabato 5 e le domeniche 6 e 13 Arrivi da fuori città? Hai paura di non trovare parcheggio? Nessun problema! Parcheggia gratuitamente sul Lungomare Sud, nei pressi del Luna Park. Il Bus Navetta gratuito ti porta in centro – riporta testualmente l’articolo online. Partenze: 17:05 • 18:05 • 21:35. Ritorno al Lungomare Sud dalla fermata della Stazione Ferroviaria alle ore 23.30; Pineta Celommi – Roseto degli Abruzzi dal 15 al 17 agosto, a Cologna Spiaggia, torna anche lo Street Food, con tante specialità da gustare in compagnia – si legge sul sito web ufficiale. Fonte: DMS Regionale

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nel pomeriggio, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it