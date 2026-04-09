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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Mercatino “Caccia all’Affare” a Pescara

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Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:A Pescara torna “Caccia all’Affare”, il mercatino dedicato al vintage, al second hand e al collezionismo, ultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva – si apprende dal portale web ufficiale. Per due giorni il centro fieristico si trasformerà in un vero e proprio spazio di scoperta, con oltre 80 espositori pronti a proporre una vasta selezione di oggetti tra antiquariato, arredi, accessori e curiosità. Un’occasione ideale per chi ama il riuso e gli oggetti unici, ma anche per chi è alla ricerca di occasioni e pezzi originali, tra atmosfere vivaci e momenti di socialità. Tra le attrazioni più attese tornano le Mystery Box, pacchetti sorpresa dal contenuto misterioso, e la vendita dei pacchi Amazon a peso, un’esperienza divertente e imprevedibile che conquista ogni edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un appuntamento che unisce shopping, intrattenimento e scoperta, perfetto per trascorrere un weekend diverso all’insegna del vintage – recita la nota online sul portale web ufficiale. 📅 Date: 11 e 12 aprile 2026 ⏰ Orario: 9:00 – 19:00 📍 Luogo: Centro fieristico, via Tirino 427, Pescara 🎟 Ingresso: gratuito ℹ Info: www.mercatiniantiquari.com – 0736 256956 / 393 9862023

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 12, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

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