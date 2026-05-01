Eventi in Abruzzo: Mercatino vintage “Teramo Vintage Market” a Teramo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Teramo si prepara a ospitare un viaggio affascinante tra passato e presente con la prima edizione del Teramo Vintage Market, un evento dedicato agli amanti del collezionismo, dell’antiquariato e dello stile retrò. Da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026, Viale Mazzini (Viale dei Tigli) si trasformerà in un vivace spazio espositivo all’aperto, dove 40 espositori selezionati porteranno in città migliaia di oggetti unici, carichi di storia, fascino e creatività. Tra abbigliamento vintage, accessori di moda, mobili e complementi d’arredo, libri e riviste d’epoca, vinili, giocattoli e memorabilia, il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera autentica, dove ogni oggetto racconta una storia e diventa occasione di scoperta – si legge sul sito web ufficiale. Un appuntamento che riflette anche una tendenza sempre più diffusa: il ritorno al vintage come scelta sostenibile e consapevole, capace di valorizzare il riuso e l’unicità dei pezzi – Per tre giorni, Teramo diventa così un punto di riferimento per appassionati e curiosi, tra nostalgia, design e artigianato creativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Data: 1, 2 e 3 maggio 2026 Orario: dalle 9:00 alle 19:00 Luogo: Viale Mazzini (Viale dei Tigli), Teramo Ingresso: gratuito

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, direttamente da Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it