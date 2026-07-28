Eventi in Abruzzo: Mercoledì della Cultura – Roseto degli Abruzzi (TE)

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Tornano i “Mercoledì della Cultura” a Roseto degli Abruzzi Giunta alla sua settima edizione, la rassegna culturale organizzata dalla Pro Loco Roseto si conferma come uno degli appuntamenti estivi più attesi per chi ama libri – aggiunge la nota pubblicata. Da giugno a settembre, il Giardino della Villa Comunale ospiterà una serie di incontri culturali all’aperto, in un’atmosfera suggestiva dove parole, riflessioni e dialogo si intrecciano con la bellezza delle serate estive – Autori e relatori accompagneranno il pubblico in un viaggio tra letteratura, filosofia, storia, attualità e cultura del territorio – Dall’intelligenza artificiale alle leggende di Roseto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un programma ricco e trasversale pensato per coinvolgere, incuriosire e far riflettere – Perché Roseto non è solo mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. È anche cultura, dialogo e voglia di crescere insieme – More info: Data: dal 24 Giugno al 2 Settembre 2026Luogo: Giardino della Villa Comunale – Via Nazionale n 250 – Roseto degli Abruzzi (TE)orari: dalle ore 18,30 alle ore20,00 ca Email: info@rosetoproloco – recita il testo pubblicato online. itInfo: www.rosetoproloco – aggiunge testualmente l’articolo online. it – FB: @prolocoroseto – IG: @pro_loco_roseto Fonte: DMS Regionale

Come annunciato in una nuova nota, poco fa, direttamente da Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it