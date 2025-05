Eventi in Abruzzo: Merenda nell’Oliveta 2025

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Giunto alla quinta edizione, prosegue uno degli appuntamenti più attesi nelle oltre cinquecento Città dell’Olio riconosciute in Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Un momento speciale che invita cittadini e visitatori a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la terra e a riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’anno segnato dalle celebrazioni per il Giubileo, con il messaggio universale di Pace nel Mondo, l’evento assume un significato ancora più profondo, essendo l’albero di olivo simbolo millenario di fraternità tra i popoli – precisa la nota online. Anche per questo il tema scelto per la Merenda nell’Oliveta 2025 è L’olio che unisce – Oltre alle degustazioni di olio e produzioni tipiche, partecipare sarà una vera e propria esperienza di dialogo tra culture, di scoperta di saperi antichi e sapori autentici – Ogni oliveta si trasformerà in uno spazio di condivisione dove musica, racconti, meditazione, yoga e convivialità daranno vita a una narrazione collettiva dedicata all’olio extravergine d’oliva, alla salute, alla natura e alla bellezza – Archiviati i primi appuntamenti di inizio maggio, in Abruzzo sono ancora coinvolte le seguenti Città dell’Olio (tra parentesi le date dei prossimi incontri): Bugnara (AQ) | 15 giugno Ofena (AQ) | 8 giugno Fossacesia (CH) | 30 maggio Città Sant’Angelo (PE) | 7-8 giugno Controguerra (TE) | 31 maggio e 21 giugno Al link di seguito indicato sono disponibili i programmi dettagliati delle singole città con tutti i riferimenti per procedere con la prenotazione: https://www.merendanelloliveta – si apprende dal portale web ufficiale. it/regione/abruzzo/

