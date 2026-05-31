Eventi in Abruzzo: Mostra “1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione” a Chieti (CH)

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 17.30 si inaugura al Convitto Nazionale “G. B. Vico” di Chieti (CH) la mostra documentaria “1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”, organizzata dall’Archivio di Stato di Chieti e curata da Mariachiara Arbolino – L’esposizione, ospitata nel loggiato storico del Convitto e inserita nel programma del Maggio Teatino 2026, ripercorre dieci anni cruciali della storia italiana: dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938 fino alla nascita della Repubblica e alla Costituzione italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso 16 pannelli e documenti originali conservati presso l’Archivio di Stato di Chieti, la mostra racconta eventi storici, sociali e politici con un focus particolare sulla realtà teatina e abruzzese, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e del primo voto alle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa propone anche una riflessione sul tema della memoria e del riallestimento delle esposizioni storiche, reinterpretando oggi una mostra già presentata nel 2008 con un nuovo linguaggio e una nuova identità culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 31 agosto 2026. Date mostra: Dal 27 maggio al 31 agosto 2026 Inaugurazione: 27 maggio ore 17.30 Luogo: Convitto Nazionale “G. B. Vico”, Corso Marrucino 135, Chieti (CH) Orari visite: • Maggio e giugno: lunedì-venerdì 9.00-19.00 • Luglio e agosto: lunedì-venerdì 9.00-13.00 Info: as-ch@cultura – si apprende dal portale web ufficiale. gov.it — chvc010004@istruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it

In base all’ultima nota diramata, questa mattina, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it