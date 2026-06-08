Eventi in Abruzzo: Mostra “adolescĕre” a L’Aquila (AQ)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 10 al 25 giugno 2026 la One Gallery de L’Aquila (AQ) ospiterà “adolescĕre”, primo progetto della sesta edizione di Seminiamo Arte, la rassegna interdisciplinare promossa dal MuBAq – Museo dei Bambini L’Aquila nell’ambito di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. L’inaugurazione è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 18.00 negli spazi di Via Roma 67, con ingresso libero – riporta testualmente l’articolo online. Curata da WinMill in collaborazione con il Women Visual Artists Database, la mostra prende ispirazione dal tema dell’adolescenza come momento di trasformazione, crescita e scoperta dell’identità femminile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Artiste provenienti da tutto il mondo sono state invitate a riflettere sul proprio vissuto adolescenziale attraverso opere su carta accompagnate da testi autobiografici, dando vita a una grande narrazione collettiva fatta di memorie, conflitti interiori, cambiamenti del corpo, emozioni e relazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto espositivo si sviluppa come un viaggio tra esperienze personali e universali, trasformando il racconto intimo in occasione di dialogo condiviso – Al termine dell’esposizione le opere e i testi confluiranno in un libro d’artista destinato a un’istituzione pubblica e pubblicato anche in formato digitale gratuito – “Seminiamo Arte”, nata nel 2021 nel post-sisma aquilano, continua anche nel 2026 il proprio percorso dedicato all’arte contemporanea come strumento di rigenerazione culturale, partecipazione e costruzione di comunità. Date: 10 – 25 giugno 2026 Inaugurazione: 10 giugno ore 18.00 Luogo: One Gallery, Via Roma 67 – L’Aquila (AQ) Ingresso libero Orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00 Info: https://www.mubaq.it/

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nel pomeriggio, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 04, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it