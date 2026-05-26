Eventi in Abruzzo: Mostra “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza” a Pescara (PE)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Il CLAP Museum di Pescara (PE) celebra il settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza con la mostra temporanea “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza”, un omaggio dedicato a una delle figure più importanti del fumetto e dell’arte italiana contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo / CLAP Museum, sarà inaugurata sabato 23 maggio 2026 alle ore 18.00 e resterà visitabile fino al 20 settembre 2026. Al centro del percorso espositivo c’è una delle vicende più originali e meno conosciute dell’universo creativo di Pazienza: la storia di “Caccia e Fresca”, una finta rivista venatoria nata come scherzo goliardico e trasformata nel tempo in un’esperienza artistica e culturale unica – si apprende dal portale web ufficiale. Disegni, lettere, poesie, vignette e materiali originali raccontano il rapporto creativo tra il giovane Andrea Pazienza e il suo professore al Liceo Artistico Misticoni di Pescara, Sandro Visca, figura fondamentale nel percorso dell’artista – si legge sul sito web ufficiale. La mostra restituisce il ritratto di un Pazienza giovanissimo, già capace di esprimere quella libertà inventiva, quell’ironia dissacrante e quella potenza immaginativa che lo avrebbero reso celebre – Il progetto espositivo approfondisce anche il dialogo artistico tra Pazienza e alcuni protagonisti della controcultura italiana degli anni Settanta e Ottanta come Tanino Liberatore, Stefano Tamburini, Filippo Scozzari e Massimo Mattioli, attraverso tavole, illustrazioni e documenti che raccontano un periodo di grande fermento creativo – recita il testo pubblicato online. L’inaugurazione coinciderà con un simbolico PAZ DAY, proprio nel giorno del compleanno dell’artista – viene evidenziato sul sito web. Interverranno Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo / CLAP Museum, Sandro Visca e Luca Raffaelli, storico del fumetto e membro del Comitato Scientifico del museo – In occasione della Notte Europea dei Musei, il CLAP Museum prolungherà inoltre l’apertura fino alle 23.00, con un biglietto speciale serale al costo di 5 euro, comprensivo di un calice di vino offerto dall’Accademia Sommeliers AIES. Date: dal 23 maggio al 20 settembre 2026 Opening: 23 maggio 2026 ore 18.00 Luogo: CLAP Museum, Via Nicola Fabrizi 194, Pescara (PE) Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro Orari: 10.30-13.30 / 16.00-20.00 Info: CLAP Museum Tel: 085 4451750

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 02, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it