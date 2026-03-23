Eventi in Abruzzo: Mostra “Ciò che resta” a L’Aquila (AQ)

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Alla Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre di L’Aquila (AQ) inaugura “Ciò che resta – Materiali per un archivio sensibile intorno alla natura del fiume”, mostra personale di Antonio Di Cecco, a cura della Fondazione e di RVM Hub. Il progetto è un percorso visivo lungo i margini del fiume Aterno e dei suoi affluenti: fotografie in bianco e nero e cianografie costruiscono un archivio sensibile che interroga ciò che l’acqua trattiene, cancella o lascia emergere – Non una documentazione del paesaggio, ma una narrazione del tempo e della memoria, dove il fiume è presenza anche quando scompare, lasciando segni sulle rive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Accanto alle immagini fotografiche, le cianografie – realizzate attraverso un processo chimico fotosensibile – diventano tracce materiali del passaggio dell’acqua, come impronte che si inscrivono sulla carta – si apprende dal portale web ufficiale. Il lavoro di Di Cecco si muove così tra osservazione e introspezione, restituendo una lettura intima e poetica del territorio aquilano – La mostra è accompagnata da un volume prodotto dalla Fondazione e da RVM Hub, con testi e contributi critici che approfondiscono la ricerca dell’artista – si legge sul sito web ufficiale. Inaugurazione: 26 febbraio 2026 – ore 18:30 Periodo: 26 febbraio – 27 marzo 2026 Luogo: Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre – Corso Vittorio Emanuele II, 23 – L’Aquila (AQ) Orari: giovedì 11:00–13:00 / 17:00–19:30; venerdì, sabato e domenica 17:00–19:30 Ingresso: libero

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it