Eventi in Abruzzo: Mostra “DEEP DOWN” a L’Aquila

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 15 al 31 maggio 2026 il MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea de L’Aquila (AQ) ospita “DEEP DOWN – Butta la tua anima in ogni porta aperta”, mostra collettiva curata dagli studenti della Scuola di Didattica e Comunicazione dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’inaugurazione è in programma venerdì 15 maggio alle ore 18.00 negli spazi del museo a Piazza d’Arti, con ingresso libero – riporta testualmente l’articolo online. Interverranno il presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Rinaldo Tordera, il direttore Marco Brandizzi, la docente e direttrice del MU.SP.A.C. Martina Sconci e Silvano Manganaro, coordinatore della Scuola di Didattica e comunicazione dell’arte – si apprende dalla nota stampa. La mostra nasce come progetto finale del corso di Museologia e gestione dei sistemi espositivi e raccoglie le opere di Giovanni Annunziata, Giada Casciato, Mara Ciuffetelli, Lorenzo D’Amico, Maria D’Angelo, Stefania Delli Compagni, Paolo Di Battista, Benedetta Luciani e Giulia Quintiliani – precisa la nota online. Ispirata al brano “Rolling in the Deep” di Adele, “DEEP DOWN” propone un percorso artistico dedicato alla dimensione più fragile e intima dell’essere umano: memoria, identità, corpo e relazioni diventano il centro di una riflessione collettiva che attraversa pittura, scultura e pratiche multimediali – precisa il comunicato. Il progetto rientra nel programma “Costruire Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. 41 anni d’arte all’Aquila”, inserito nel calendario di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Date: 15 – 31 maggio 2026 Opening: 15 maggio ore 18.00 Luogo: MU.SP.A.C. – Piazza d’Arti, L’Aquila (AQ) Ingresso libero Orari mostra: dal martedì al sabato, 17.00 – 20.00 (solo su appuntamento) Info: 349 6365670 Contatti: muspac.com – info@muspac.com

Come annunciato in una nuova nota, nelle ultime ore, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 15, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it