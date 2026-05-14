- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Maggio 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Mostra “DEEP DOWN” a L’Aquila
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Mostra “DEEP DOWN” a L’Aquila

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 15 al 31 maggio 2026 il MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea de L’Aquila (AQ) ospita “DEEP DOWN – Butta la tua anima in ogni porta aperta”, mostra collettiva curata dagli studenti della Scuola di Didattica e Comunicazione dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’inaugurazione è in programma venerdì 15 maggio alle ore 18.00 negli spazi del museo a Piazza d’Arti, con ingresso libero – riporta testualmente l’articolo online. Interverranno il presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Rinaldo Tordera, il direttore Marco Brandizzi, la docente e direttrice del MU.SP.A.C. Martina Sconci e Silvano Manganaro, coordinatore della Scuola di Didattica e comunicazione dell’arte – si apprende dalla nota stampa. La mostra nasce come progetto finale del corso di Museologia e gestione dei sistemi espositivi e raccoglie le opere di Giovanni Annunziata, Giada Casciato, Mara Ciuffetelli, Lorenzo D’Amico, Maria D’Angelo, Stefania Delli Compagni, Paolo Di Battista, Benedetta Luciani e Giulia Quintiliani – precisa la nota online. Ispirata al brano “Rolling in the Deep” di Adele, “DEEP DOWN” propone un percorso artistico dedicato alla dimensione più fragile e intima dell’essere umano: memoria, identità, corpo e relazioni diventano il centro di una riflessione collettiva che attraversa pittura, scultura e pratiche multimediali – precisa il comunicato. Il progetto rientra nel programma “Costruire Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. 41 anni d’arte all’Aquila”, inserito nel calendario di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. 📅 Date: 15 – 31 maggio 2026 ⏰ Opening: 15 maggio ore 18.00 📍 Luogo: MU.SP.A.C. – Piazza d’Arti, L’Aquila (AQ) 🎟 Ingresso libero 🕒 Orari mostra: dal martedì al sabato, 17.00 – 20.00 (solo su appuntamento) 📞 Info: 349 6365670 🌐 Contatti: muspac.com – info@muspac.com

Come annunciato in una nuova nota, nelle ultime ore, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 15, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it