Eventi in Abruzzo: Mostra fotografica “Condividere… Scattando 2025” a Pescara

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:La Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo ospita a Pescara la mostra fotografica “Condividere… Scattando 2025”, esito della IX edizione del concorso fotografico promosso dalla Fondazione con l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini, i temi della sostenibilità ambientale e dell’integrazione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra raccoglie una selezione di scatti che interpretano in modo originale e autentico gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, offrendo uno sguardo articolato sul rapporto tra uomo, natura e comunità. Le fotografie esposte restituiscono storie di equilibrio, convivenza e responsabilità condivisa, confermando il ruolo della fotografia come linguaggio universale capace di stimolare partecipazione e consapevolezza civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’inaugurazione è preceduta dalla cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso, articolato in due sezioni tematiche: Sostenibilità ambientale e Integrazione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una giuria composta da professionisti della fotografia e della comunicazione visiva ha selezionato le opere valutandone creatività, qualità tecnica ed efficacia narrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Accanto ai lavori premiati, sono esposte anche le opere che hanno ricevuto menzioni e quelle selezionate per il percorso espositivo – “Condividere… Scattando 2025” si inserisce nel programma culturale della Fondazione Pescarabruzzo come progetto che unisce arte, impegno sociale e visione del futuro, trasformando la mostra in un racconto collettivo fatto di immagini, idee e responsabilità condivise – si apprende dalla nota stampa. Inaugurazione e premiazione: venerdì 23 gennaio 2026 Orario inaugurazione: 17.30 Luogo: Maison des Arts – Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I, 83, Pescara Evento: mostra fotografica – IX edizione del concorso “Condividere… Scattando” Periodo mostra: dal 23 gennaio al 22 febbraio 2026 Ingresso: libero Orari di visita:mer–ven 17.00–20.00sab 16.00–20.00dom 10.30–13.30 / 16.00–20.00

