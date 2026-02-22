- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Febbraio 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Mostra fotografica “Condividere… Scattando 2025” a Pescara
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Mostra fotografica “Condividere… Scattando 2025” a Pescara

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:La Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo ospita a Pescara la mostra fotografica “Condividere… Scattando 2025”, esito della IX edizione del concorso fotografico promosso dalla Fondazione con l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini, i temi della sostenibilità ambientale e dell’integrazione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra raccoglie una selezione di scatti che interpretano in modo originale e autentico gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, offrendo uno sguardo articolato sul rapporto tra uomo, natura e comunità. Le fotografie esposte restituiscono storie di equilibrio, convivenza e responsabilità condivisa, confermando il ruolo della fotografia come linguaggio universale capace di stimolare partecipazione e consapevolezza civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’inaugurazione è preceduta dalla cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso, articolato in due sezioni tematiche: Sostenibilità ambientale e Integrazione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una giuria composta da professionisti della fotografia e della comunicazione visiva ha selezionato le opere valutandone creatività, qualità tecnica ed efficacia narrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Accanto ai lavori premiati, sono esposte anche le opere che hanno ricevuto menzioni e quelle selezionate per il percorso espositivo – “Condividere… Scattando 2025” si inserisce nel programma culturale della Fondazione Pescarabruzzo come progetto che unisce arte, impegno sociale e visione del futuro, trasformando la mostra in un racconto collettivo fatto di immagini, idee e responsabilità condivise – si apprende dalla nota stampa. 📅 Inaugurazione e premiazione: venerdì 23 gennaio 2026 ⏰ Orario inaugurazione: 17.30 📍 Luogo: Maison des Arts – Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I, 83, Pescara 🖼 Evento: mostra fotografica – IX edizione del concorso “Condividere… Scattando” 📅 Periodo mostra: dal 23 gennaio al 22 febbraio 2026 🆓 Ingresso: libero 🕒 Orari di visita:mer–ven 17.00–20.00sab 16.00–20.00dom 10.30–13.30 / 16.00–20.00

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it