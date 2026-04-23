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Eventi in Abruzzo: Mostra fotografica “Maiellini. Abruzzo di coraggio, ritratti di resistenza” a Pescara

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Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:A Pescara la Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo ospita la mostra fotografica “Maiellini – precisa il comunicato. Abruzzo di coraggio, ritratti di resistenza” di Alessandro Antonelli, un progetto che racconta i luoghi e la memoria della Resistenza abruzzese – Un percorso visivo intenso che attraversa alcuni dei territori più emblematici legati alla storia della Brigata Maiella, restituendo volti, paesaggi e storie di coraggio, in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione – La mostra, realizzata dalla Fondazione Brigata Maiella in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo e il Comune di Civitella Messer Raimondo, propone una riflessione sulla memoria storica attraverso il linguaggio contemporaneo della fotografia – viene evidenziato sul sito web. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 24 aprile 2026 alle 17:30, con presentazione del catalogo e la presenza dell’autore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 maggio 2026. 📅 Inaugurazione: 24 aprile 2026 ⏰ Orario: 17:30 📍 Luogo: Maison des Arts, Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I 87, Pescara 🎟 Ingresso: libero

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 07, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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