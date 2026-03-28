Eventi in Abruzzo: Mostra “Il cantiere artistico” di Generoso Spagnuolo a L’Aquila

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Nel cuore del centro storico torna protagonista l’arte contemporanea con la mostra “Il cantiere artistico” del pittore e scultore Generoso Spagnuolo, ospitata a Palazzo Ciccozzi, L’Aquila (AQ). L’appuntamento è in programma domenica 29 marzo 2026, con apertura al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. L’esposizione, organizzata da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione del gruppo Abivet, si inserisce nel calendario di iniziative legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, contribuendo al percorso di valorizzazione culturale e sociale della città. Le opere di Spagnuolo raccontano un percorso artistico in continua evoluzione, definito dallo stesso autore come un “cantiere aperto”. La sua produzione, che unisce pittura, scultura e installazioni, si distingue per l’uso di materiali diversi – spesso di recupero – e per uno stile personale tra post-espressionismo, minimalismo e ricerca sperimentale – Artista irpino, classe 1977, Spagnuolo ha sviluppato negli anni un linguaggio autonomo, difficilmente riconducibile a correnti definite, frutto di un’intensa attività di ricerca e sperimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un nuovo appuntamento culturale che conferma la volontà di riportare l’arte al centro della vita cittadina, in uno dei palazzi storici del centro aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Data: Domenica 29 marzo 2026 Orari: 10.00–13.00 / 14.30–17.30 Luogo: Palazzo Ciccozzi, L’Aquila (AQ)

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it