Eventi in Abruzzo: Mostra “L’Arte per il Territorio” a Barisciano (AQ)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Sabato 9 maggio 2026 il Convento di San Colombo – Dimora Storica di Barisciano (AQ) ospiterà l’inaugurazione della settima edizione della mostra collettiva “L’Arte per il Territorio”, preceduta dall’incontro pubblico “Dialoghi tra patrimonio storico e pittura contemporanea”. L’iniziativa si inserisce nel programma de L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e propone una riflessione sul rapporto tra patrimonio storico, arte contemporanea e valorizzazione del territorio, mettendo al centro il ruolo della cultura come strumento di rigenerazione e partecipazione collettiva – viene evidenziato sul sito web. Ad aprire l’incontro saranno gli interventi del sindaco di Barisciano Fabrizio D’Alessandro, della direttrice artistica ARCA Silvia Di Gregorio, della docente della Fondazione Sapienza Luisa Migliorati, dello studioso locale Mario Andreucci e dello storico dell’arte Antonio David Fiore della Soprintendenza ABAP L’Aquila-Teramo, che parlerà di Santa Maria di Capo di Serra tra restauri e ritrovamenti – precisa il comunicato. A seguire verrà inaugurata la mostra collettiva che, fino al 31 ottobre 2026, trasformerà gli ambienti del convento in uno spazio espositivo diffuso dedicato al dialogo tra arte e architettura – si apprende dal portale web ufficiale. Esporranno artisti profondamente legati al territorio abruzzese: Callisto Di Nardo, Duettando, Elvezio Sfarra, Francesco Pietropaoli, Hiya Lanza, Massimo Piunti e Pierpaolo Mancinelli – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il Convento di San Colombo come luogo di incontro tra cultura, memoria e comunità, attraverso eventi artistici capaci di rafforzare il legame con il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Data inaugurazione: Sabato 9 maggio 2026 Orario: 17:30 Luogo: Convento di San Colombo – Dimora Storica, Barisciano (AQ) Mostra visitabile fino al: 31 ottobre 2026 Info: 0862 1823381

Lo riporta una nota diffusa, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 03, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it