Eventi in Abruzzo: Mostra “San Francesco d’Assisi nelle opere di Renato Coccia” a Isola del Gran Sasso (TE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Venerdì 8 agosto 2025, alle ore 17.30, presso il Museo Staurós di arte sacra, nel Santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso (TE), si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata a San Francesco d’Assisi e curata dal pittore e incisore Renato Coccia, in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature – Organizzata dalla Fondazione Pasquale Celommi ETS di Torricella e dall’Associazione Amici di San Gabriele dell’Addolorata ETS, la mostra è a cura di Viriol D’Ambrosio e Maria Chiara Fasciocco – riporta testualmente l’articolo online. L’ingresso è libero – recita il testo pubblicato online. Renato Coccia, nato a Sant’Omero ma residente da decenni a Genova, è autore di numerose esposizioni e pubblicazioni su grandi classici e temi religiosi – aggiunge la nota pubblicata. Nella sua ricerca spirituale e poetica, incontra la figura di San Francesco con una serie di incisioni e un ciclo di miniature a olio che restituiscono, con delicatezza e intensità, la luce, il colore e il silenzio della pittura francescana – si legge sul sito web ufficiale. La mostra resterà aperta nei mesi di agosto e settembre 2025, con orario 9:00–12:30 e 15:30–18:30. Per informazioni: Fondazione Celommi: 350 1729349 Amici di San Gabriele: 348 4755206

