venerdì, Settembre 19, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Mostra “San Francesco d’Assisi nelle opere di Renato Coccia” a Isola del Gran Sasso (TE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Venerdì 8 agosto 2025, alle ore 17.30, presso il Museo Staurós di arte sacra, nel Santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso (TE), si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata a San Francesco d’Assisi e curata dal pittore e incisore Renato Coccia, in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature – Organizzata dalla Fondazione Pasquale Celommi ETS di Torricella e dall’Associazione Amici di San Gabriele dell’Addolorata ETS, la mostra è a cura di Viriol D’Ambrosio e Maria Chiara Fasciocco – riporta testualmente l’articolo online. L’ingresso è libero – recita il testo pubblicato online. Renato Coccia, nato a Sant’Omero ma residente da decenni a Genova, è autore di numerose esposizioni e pubblicazioni su grandi classici e temi religiosi – aggiunge la nota pubblicata. Nella sua ricerca spirituale e poetica, incontra la figura di San Francesco con una serie di incisioni e un ciclo di miniature a olio che restituiscono, con delicatezza e intensità, la luce, il colore e il silenzio della pittura francescana – si legge sul sito web ufficiale. La mostra resterà aperta nei mesi di agosto e settembre 2025, con orario 9:00–12:30 e 15:30–18:30. Per informazioni: Fondazione Celommi: 350 1729349 Amici di San Gabriele: 348 4755206

In base all’ultima nota diramata, nella serata, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 00, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

