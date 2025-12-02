Eventi in Abruzzo: Muntagninjazz Winter a Sulmona (AQ): sei concerti per un inverno di grande musica

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dal 21 novembre 2025 al 10 aprile 2026 torna a SpazioPingue di Sulmona (AQ) l’attesa rassegna Muntagninjazz Winter, firmata Muntagninjazz Festival e Gruppo Pingue – Un calendario ampliato con sei appuntamenti, tra artisti di fama nazionale e internazionale, che uniscono musica, convivialità e territorio in un’unica esperienza multisensoriale – si apprende dalla nota stampa. Ad aprire la stagione, il 21 novembre, sarà il duo As Madalenas (Cristina Renzetti e Tatiana Valle), interpreti di spicco della musica brasiliana in Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Il 5 dicembre spazio alla travolgente energia dei Dixie Hogs, con un viaggio nel Dixieland e nelle atmosfere della New Orleans anni ’20. Il 30 gennaio arriva il pianista e cantautore napoletano Lorenzo Hengeller Trio, seguito il 20 febbraio dall’eleganza swing del Greg & Massimo Pirone Quintet. Il 13 marzo sarà la volta dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, mentre a chiudere la rassegna, il 10 aprile, sarà The Blend Factory con la straordinaria voce di Taryn Szpilman e un ensemble internazionale di alto livello – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre alla musica, ogni serata sarà arricchita dalle proposte enogastronomiche di SpazioPingue, tra cene raffinate e taglieri di prodotti locali – precisa il comunicato. Dal 21 novembre 2025 al 10 aprile 2026 SpazioPingue – Via Lamaccio 2, Sulmona (AQ) Abbonamenti dal 10 novembre (Gold, Silver, Blue) Info e prenotazioni: 335 7174568 – 0864 206000 spazio@pingue – it www.muntagninjazz.it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it