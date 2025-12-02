- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 2, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Muntagninjazz Winter a Sulmona (AQ): sei concerti per un...
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Muntagninjazz Winter a Sulmona (AQ): sei concerti per un inverno di grande musica

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dal 21 novembre 2025 al 10 aprile 2026 torna a SpazioPingue di Sulmona (AQ) l’attesa rassegna Muntagninjazz Winter, firmata Muntagninjazz Festival e Gruppo Pingue – Un calendario ampliato con sei appuntamenti, tra artisti di fama nazionale e internazionale, che uniscono musica, convivialità e territorio in un’unica esperienza multisensoriale – si apprende dalla nota stampa. Ad aprire la stagione, il 21 novembre, sarà il duo As Madalenas (Cristina Renzetti e Tatiana Valle), interpreti di spicco della musica brasiliana in Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Il 5 dicembre spazio alla travolgente energia dei Dixie Hogs, con un viaggio nel Dixieland e nelle atmosfere della New Orleans anni ’20. Il 30 gennaio arriva il pianista e cantautore napoletano Lorenzo Hengeller Trio, seguito il 20 febbraio dall’eleganza swing del Greg & Massimo Pirone Quintet. Il 13 marzo sarà la volta dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, mentre a chiudere la rassegna, il 10 aprile, sarà The Blend Factory con la straordinaria voce di Taryn Szpilman e un ensemble internazionale di alto livello – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre alla musica, ogni serata sarà arricchita dalle proposte enogastronomiche di SpazioPingue, tra cene raffinate e taglieri di prodotti locali – precisa il comunicato. 🎶 Dal 21 novembre 2025 al 10 aprile 2026 📍 SpazioPingue – Via Lamaccio 2, Sulmona (AQ) 🎟 Abbonamenti dal 10 novembre (Gold, Silver, Blue) 📞 Info e prenotazioni: 335 7174568 – 0864 206000 📧 spazio@pingue – it 🌐 www.muntagninjazz.it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it