- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Luglio 21, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Museo Cultura Materiale (CUMA) – Roseto degli Abruzzi (TE)
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Museo Cultura Materiale (CUMA) – Roseto degli Abruzzi (TE)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:: A Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, a dicembre 2025 è stato inaugurato il nuovo Museo CUMA – acronimo di Cultura Materiale – si apprende dalla nota stampa. Un luogo che raccoglie non solo cose, ma memorie, storie, identità. Offre un percorso digitalizzato e interattivo stanza per stanza, grazie a schede consultabili e QR code – si apprende dalla nota stampa. Un modo nuovo di vivere la memoria: accessibile, coinvolgente, adatto a tutte le età. Grazie a chi ogni giorno lavora per dare valore alla cultura sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. La targa esterna è stata realizzata dallo scultore rosetano Daniele Guerrieri – precisa il comunicato. Se passate da Montepagano… fermatevi: il museo merita davvero! ⏰ ORARI DI APERTURA Periodo estivo:Dal lunedì alla domenica: 10:00 – 12:30 / 16:30 – 19:30 ❄ Periodo invernaleDal lunedì al venerdì: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00Sabato e Domenica: su prenotazione Luogo: Corso Umberto I, 1 Montepagano (TE) web: https://museocuma – it email: info@cumamuseo – recita il testo pubblicato online. it recapiti: 085 7900370 – 377 082 1330Instagram: @museocumaFonte: DMS Regionale

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it