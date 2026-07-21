Eventi in Abruzzo: Museo Cultura Materiale (CUMA) – Roseto degli Abruzzi (TE)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:: A Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, a dicembre 2025 è stato inaugurato il nuovo Museo CUMA – acronimo di Cultura Materiale – si apprende dalla nota stampa. Un luogo che raccoglie non solo cose, ma memorie, storie, identità. Offre un percorso digitalizzato e interattivo stanza per stanza, grazie a schede consultabili e QR code – si apprende dalla nota stampa. Un modo nuovo di vivere la memoria: accessibile, coinvolgente, adatto a tutte le età. Grazie a chi ogni giorno lavora per dare valore alla cultura sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. La targa esterna è stata realizzata dallo scultore rosetano Daniele Guerrieri – precisa il comunicato. Se passate da Montepagano… fermatevi: il museo merita davvero! ORARI DI APERTURA Periodo estivo:Dal lunedì alla domenica: 10:00 – 12:30 / 16:30 – 19:30 Periodo invernaleDal lunedì al venerdì: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00Sabato e Domenica: su prenotazione Luogo: Corso Umberto I, 1 Montepagano (TE) web: https://museocuma – it email: info@cumamuseo – recita il testo pubblicato online. it recapiti: 085 7900370 – 377 082 1330Instagram: @museocumaFonte: DMS Regionale

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it