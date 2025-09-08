Eventi in Abruzzo: Oltre la magia delle Winx: al CLAP Museum una mostra per celebrare i 30 anni

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 27 giugno al 23 novembre 2025, il CLAP Museum di Pescara (Via Nicola Fabrizi 194) ospita “Oltre la magia delle Winx – 30 anni di Rainbow”, una grande mostra dedicata all’universo creativo dello studio fondato da Iginio Straffi – Un percorso immersivo tra fumetto, illustrazione e animazione che celebra tre decenni di sogni, innovazione e visioni pop. Dai primi progetti al successo planetario delle Winx, fino alle più recenti sperimentazioni artistiche, l’esposizione racconta come Rainbow abbia ridefinito l’immaginario dell’animazione italiana, conquistando anche il pubblico internazionale – si apprende dalla nota stampa. La mostra è promossa da CLAP Museum in collaborazione con SAE Comics e Rainbow, e rappresenta un’occasione unica per conoscere dall’interno uno dei fenomeni culturali più influenti della scena contemporanea – viene evidenziato sul sito web. Preview stampa: venerdì 27 giugno 2025, ore 11.00CLAP Museum, Pescara Una celebrazione della creatività che ha segnato l’infanzia di milioni di persone in tutto il mondo –

