domenica, Agosto 24, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Orari Estivi del Polo Museale Civico di Giulianova (TE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 15 giugno al 15 settembre 2025, il Polo Museale Civico di Giulianova (TE) apre le sue porte con un ricco ventaglio di orari serali, ideale per chi desidera scoprire l’arte, la storia e la cultura del territorio anche nelle ore più fresche della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Ecco tutti gli orari aggiornati: Punto Informazioni e biglietteria – Piazza Buozzi 🕕 dal martedì al sabato, ore 18.00–21.00 Pinacoteca Civica – Casa Museo “Vincenzo Bindi” – Corso Garibaldi 14 🕡 dal lunedì alla domenica, ore 18.30–22.30 Sala Civica di Scultura “Raffaello Pagliaccetti” – Piazza della Libertà 🕢 dal martedì alla domenica, ore 19.30–22.30 Cappella Gentilizia De Bartolomei – Piazza della Libertà 🕢 dal martedì alla domenica, ore 19.30–22.30 Museo Civico Archeologico “Torrione La Rocca” – Via del Popolo 🕢 dal martedì alla domenica, ore 19.30–22.30 L’ingresso è previsto con biglietto unico, valido per tutte le sedi museali – 📞 Info e contatti: 085.8021290 – museicivici@comune – si apprende dalla nota stampa. giulianova – te – it 🌐 www.pinacotecabindi.it 🎟 Scopri anche i tour guidati: 👉 Eventi e visite su VisitGiulianova – com 📚 Servizio educativo: 👉 pinacotecabindi.it/educazione

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 02, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

