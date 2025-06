Eventi in Abruzzo: OrgOlio Angolano: A Città Sant’Angelo la Prima Fiera delle Eccellenze “Buone & Belle”

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Preparatevi per un weekend all’insegna del gusto, della tradizione e della natura: sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, la splendida Oliveta di Villa Cipressi di Città S. Angelo (PE) ospiterà la prima edizione di “OrgOlio Angolano – Fiera delle Eccellenze Buone & Belle del Paese Nostro”. L’evento, a ingresso gratuito e curato dall’Associazione Bellamè APS, promette “una cosa così non si era mai vista prima!”. Dalle 10:30 del mattino fino a sera, i visitatori potranno immergersi in un percorso ricco di esposizioni e degustazioni, scoprendo prodotti tipici, artigianato locale e le tradizioni agricole del territorio – riporta testualmente l’articolo online. La fiera offrirà un programma variegato per tutte le età, con attività dimostrative, sportive, laboratori incentrati sulla filiera olivicola-olearia, una fattoria didattica con animali e numerosi spettacoli artistici, culturali, musicali e teatrali, tutti gratuiti – precisa il comunicato. Uno dei momenti clou sarà la “Merenda nell’Oliveta”, prevista entrambi i giorni alle 16:30, accompagnata da workshop all’aperto e musica itinerante – si apprende dalla nota stampa. Non mancheranno gli stand gastronomici con prelibatezze come mugnaia, crispelle e arrosticini, aperti dall’ora di pranzo – riporta testualmente l’articolo online. Il programma prevede inoltre: Sabato 7 Giugno: Ore 10:00: Camminata trekking tra gli olivi (prenotazione obbligatoria). Ore 12:00: Inaugurazione ufficiale – si apprende dalla nota stampa. Ore 18:30: Show cooking & degustazioni – precisa la nota online. Ore 21:00: Esibizione della scuola di ballo West Family. Domenica 8 Giugno: Ore 10:00: Bike in Tour in MTB tra le colline (prenotazione obbligatoria). Ore 11:00: Sfilata di trattori d’epoca e moderni (prenotazione obbligatoria), seguita dalla benedizione – si apprende dalla nota stampa. Ore 18:30: Show cooking & degustazioni – aggiunge la nota pubblicata. Ore 21:00: Esibizione de “Li Straccapiazz” con canti e balli della tradizione – si apprende dalla nota stampa. Entrambe le serate si concluderanno con un cocktail bar aperto fino a mezzanotte – si apprende dalla nota stampa. Per informazioni e prenotazioni alle attività dedicate, è possibile contattare l’Associazione Bellamè APS ai numeri 3391116660 – 3357663520 o via email a bellameaps@gmail.com. Un’occasione unica per celebrare le eccellenze di Città Sant’Angelo sotto lo sguardo degli ulivi secolari.

