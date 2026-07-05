Eventi in Abruzzo, Sagra del Tartufo 2026 a Campovalano di Campli (TE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Campovalano di Campli (TE) torna la Sagra del Tartufo, in programma dal 6 al 12 luglio 2026. La manifestazione, giunta alla 25ª edizione, celebra uno dei prodotti più preziosi del territorio teramano con una settimana dedicata a gusto, tradizione, musica e convivialità. Organizzata dall’Associazione Campovalano Viva, la sagra porterà nel borgo specialità al tartufo, proposte gastronomiche locali, spettacoli dal vivo e serate sotto le stelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un appuntamento ormai storico, capace ogni anno di richiamare visitatori e appassionati attorno ai sapori autentici dell’Abruzzo – Accanto alla parte gastronomica, l’edizione 2026 conferma anche il legame con la storia del territorio: tra gli appuntamenti previsti ci sarà “Necropoli sotto le stelle”, con visita agli scavi archeologici di Campovalano, uno dei siti più importanti dell’Abruzzo antico – aggiunge testualmente l’articolo online. Una settimana pensata per vivere il paese tra profumi, incontri, musica e cultura, festeggiando un anniversario speciale per una delle sagre più conosciute della provincia di Teramo – recita il testo pubblicato online. Date: dal 6 al 12 luglio 2026 Luogo: Campovalano di Campli (TE) Evento: 25ª Sagra del Tartufo – Sagra & Profano 2026 Appuntamento culturale: Necropoli sotto le stelle – visita agli scavi archeologici Info: 338 5747393 – campovalanoviva@yahoo – it – www.campovalano – riporta testualmente l’articolo online. org

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it