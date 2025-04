Eventi in Abruzzo, Scuola di Tombolo Aquilano

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Riparte la Scuola di Tombolo Aquilano! IV edizione della Scuola di Tombolo Aquilano organizzata da Il Miracolo Bianco delle Mani! Questo progetto è dedicato alla riscoperta e valorizzazione dell’antica arte del tombolo, simbolo della tradizione artigianale abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Partecipando al corso, avrai la possibilità di imparare o perfezionare questa tecnica unica, tramandata da generazioni, e di creare opere d’arte con le tue mani – precisa la nota online. Informazioni utili: Quando: Ogni Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 15:30 alle 18:30 Dove: Presso la sede Il Miracolo Bianco delle Mani, in Via Cascina n.34/36, L’Aquila Perché partecipare: Un’occasione per esplorare il fascino del tombolo aquilano, combinando passione e creatività. Incontra altre allieve merlettaie e contribuisci a mantenere viva questa preziosa tradizione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come iscriversi: Le iscrizioni sono aperte! Per maggiori informazioni, contatta: Rita Fattore: 339 4647738 Email: ilmiracolobiancodellemani@gmail.com

