Eventi in Abruzzo, Seminiamo Arte VI edizione – adolescĕre a L’Aquila (AQ)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:A L’Aquila (AQ), nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, il MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila presenta Seminiamo Arte VI edizione – adolescĕre, progetto espositivo a cura di Wind Mill, in collaborazione con Women Visual Artists Database – L’inaugurazione è in programma mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18:00, presso One Gallery, in via Roma 67 a L’Aquila (AQ). La mostra resterà visitabile fino al 25 giugno 2026. adolescĕre prende ispirazione dal tema dell’adolescenza, intesa come fase di trasformazione profonda nella vita di ogni donna – viene evidenziato sul sito web. Le artiste del Women Visual Artists Database, provenienti da diverse parti del mondo, sono state invitate a riflettere su questo passaggio della propria esistenza, attingendo a ricordi, emozioni, esperienze personali e conflitti interiori – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto raccoglie opere su carta accompagnate da testi, dando vita a una narrazione corale e femminile sul corpo che cambia, sulle prime volte, sulle fragilità e sull’energia vitale che accompagnano il passaggio dall’infanzia al mondo adulto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ne emerge una grande storia condivisa, fatta di immagini e parole, nella quale il pubblico potrà riconoscere frammenti del proprio vissuto e lasciarsi coinvolgere – La mostra si inserisce nella rassegna interdisciplinare Seminiamo Arte, nata nel 2021 nel villaggio post-sismico di San Lorenzo, dove ha sede il MuBAq. Anche per la sua sesta edizione, la rassegna conferma la propria vocazione a usare l’arte contemporanea come strumento di rigenerazione culturale, partecipazione comunitaria e costruzione di una coscienza civica condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto espositivo è pensato anche come percorso itinerante, destinato a viaggiare in diverse città e nazioni, stimolando talk, performance e momenti di interazione con il pubblico, in particolare con adolescenti – Al termine dell’esposizione, le opere e i testi confluiranno in un libro d’artista, che sarà donato a un’istituzione pubblica e reso disponibile anche in formato digitale gratuito – recita il testo pubblicato online. Data inaugurazione: mercoledì 10 giugno 2026 Orario inaugurazione: ore 18:00 Luogo: One Gallery, via Roma 67, L’Aquila (AQ) Visitabile fino al: 25 giugno 2026 Orari: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Ingresso: libero Info: MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila – tel. 339 6274730 / 333 3887274 – lea – si apprende dal portale web ufficiale. contestabile@gmail.com – www.mubaq.it

Come annunciato in una nuova nota, poco fa, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it