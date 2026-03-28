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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Settimana Santa 2026 a Popoli Terme

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Settimana Santa 2026 a Popoli Terme Celebrazioni, riti e momenti di profonda spiritualità accompagnano la Settimana Santa nel cuore della Città delle Acque – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla Domenica delle Palme fino alla Pasqua, la comunità si riunisce tra processioni suggestive e liturgie solenni, mantenendo vive tradizioni antiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione per vivere da vicino uno dei periodi più significativi dell’anno tra fede, cultura e partecipazione nel suggestivo scenario di Popoli Terme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Consulta il programma completo e partecipa agli appuntamenti.Fonte: DMS Regionale

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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