Eventi in Abruzzo, Sguardi sul Patrimonio: la fotografia incontra il MuNDA

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Il Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) dell’Aquila, in collaborazione con l’Associazione Culturale Slow Photo, propone un affascinante ciclo di incontri che unisce arte fotografica e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico: “Sguardi sul Patrimonio”. Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare nei partecipanti uno sguardo consapevole e creativo sui luoghi simbolo della storia regionale, con passeggiate fotografiche guidate e un laboratorio pratico di stampa analogica – si apprende dal portale web ufficiale. Programma degli incontri 18 ottobre 2025, ore 11:00 – 13:00Fotografare gli spazi – Parco Archeologico di Amiternum, Teatro Approfondimenti su fotografia con smartphone, prospettive, composizione e studio della luce – 25 ottobre 2025, ore 11:00 – 13:00Fotografia senza tempo – Parco Archeologico di Amiternum, Anfiteatro Esperienza con macchine fotografiche antiche, banco ottico e fotografia analogica in bianco e nero – riporta testualmente l’articolo online. 8 novembre 2025, ore 18:00 – 20:00Le fotografie di una volta – La Camera Oscura di Slow Photo Sessione pratica di stampa ai sali d’argento: un viaggio nell’atmosfera suggestiva della camera oscura – si legge sul sito web ufficiale. La partecipazione è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria scrivendo a: slowphoto – aggiunge testualmente l’articolo online. aps@gmail.com. L’ingresso e la visita guidata al Parco Archeologico di Amiternum sono gratuiti – aggiunge la nota pubblicata. Un’occasione unica per vivere la fotografia come strumento di narrazione e memoria, in dialogo con il patrimonio culturale abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

