Eventi in Abruzzo, Sottocosta 2025: il Salone Nautico del Medio Adriatico salpa il 9 maggio

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dal 9 all’11 maggio 2025, il Porto Turistico Marina di Pescara ospiterà “Sottocosta 2025”, il Salone Nautico del Medio Adriatico, un evento di riferimento per gli appassionati di nautica, turismo marittimo e sport acquatici – precisa la nota online. Organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara, con il supporto tecnico di Assonautica Pescara Chieti, il salone si propone come punto di incontro tra innovazione, tradizione e passione per il mare – I visitatori potranno scoprire le ultime novità del settore, partecipare a esperienze in mare e conoscere le soluzioni più avanzate per la nautica da diporto – recita il testo pubblicato online. Inoltre, l’evento promuove il turismo nautico, offrendo un’occasione unica per esplorare la bellezza del Medio Adriatico – Per ulteriori dettagli e per il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento – Gli espositori interessati possono contattare la Segreteria Organizzativa per informazioni sulle modalità di partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non perdete l’opportunità di vivere il mare a 360 gradi con Sottocosta 2025!

Secondo quanto riferito in un comunicato, oggi, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it