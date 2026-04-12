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HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo, Spettacolo “Eleonora Duse: nel silenzio, l’anima” a L’Aquila
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Spettacolo “Eleonora Duse: nel silenzio, l’anima” a L’Aquila

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:A L’Aquila la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre ospita il monologo “Eleonora Duse: nel silenzio, l’anima”, scritto, diretto e interpretato da Sara Morante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo conduce il pubblico in un momento intimo e profondamente introspettivo della vita della grande attrice, riportando alla sera del 5 maggio 1921, quando Eleonora Duse torna sulle scene dopo anni di assenza – si legge sul sito web ufficiale. Un viaggio tra memoria e identità, tra arte e vita, che attraversa i temi dell’amore, del dolore e della vocazione artistica – Attraverso parole, silenzi e suggestioni, la figura della Duse emerge nella sua complessità, tra fragilità e grandezza, offrendo uno sguardo umano e intenso su una delle personalità più influenti del teatro mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un lavoro che intreccia ricerca, poesia e interpretazione, restituendo al pubblico la profondità di un’artista ancora oggi capace di parlare al presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Appuntamento venerdì 17 aprile 2026 alle 18:00. 📅 Data: 17 aprile 2026 ⏰ Orario: 18:00 📍 Luogo: Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre, Corso Vittorio Emanuele II 23, L’Aquila (AQ) 🎟 Ingresso: libero

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, questa mattina, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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