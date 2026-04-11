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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Spettacolo “I Notturni alla radio” a Pescara

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:A Pescara prosegue la rassegna MATTA IN SCENA 2026 con la sezione teatro, che propone lo spettacolo “I Notturni alla radio”, produzione a cura di Rodolfo Sacchettini – In scena un viaggio suggestivo nel mondo del radiodramma, tra atmosfere notturne, mistero e immaginazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo spettacolo prende forma nel buio, evocando il potere della radio di creare tensione, emozione e coinvolgimento, attraverso suoni, parole e silenzi – Un’esperienza immersiva che riporta al centro l’ascolto e la capacità evocativa della narrazione sonora, capace di tenere lo spettatore sospeso tra curiosità e inquietudine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Appuntamento sabato 11 aprile 2026 alle 21:00 allo Spazio Matta – si legge sul sito web ufficiale. 📅 Data: 11 aprile 2026 ⏰ Orario: 21:00 📍 Luogo: Spazio Matta, via Gran Sasso 57, Pescara 🎟 Biglietti: €12 intero / €10 ridotto ℹ Info e prenotazioni: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta – si apprende dal portale web ufficiale. it

Come annunciato in una nuova nota, nelle ultime ore, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

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