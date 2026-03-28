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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Spettacolo “Il Carnevale degli Animali” a Città Sant’Angelo (PE)

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:A Città Sant’Angelo (PE) prosegue la stagione del Città Sant’Angelo Music Festival, che celebra i suoi 10 anni di attività (2016–2026) con un nuovo appuntamento dedicato alla musica e alla danza – si legge sul sito web ufficiale. In scena “Il Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns, in una produzione che unisce musica e movimento scenico, con la regia di Giacomo Nappini Casuzzi e la partecipazione dei ballerini e coreografi Giacomo Olivieri e Teresa Rospetti – precisa la nota online. Sul palco l’Ensemble del Città Sant’Angelo Music Festival, diretto dal M° Alessandro Mazzocchetti, per uno spettacolo coinvolgente e suggestivo, capace di unire linguaggi artistici diversi e conquistare un pubblico di tutte le età. Appuntamento domenica 29 marzo 2026 alle 18:00 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo – 📅 Data: 29 marzo 2026 ⏰ Orario: 18:00 📍 Luogo: Teatro Comunale, Città Sant’Angelo (PE) 🎟 Biglietti: €15 intero / €10 under 30 ℹ Info: 338 2908166 – csamusicfestival@gmail.com

Come annunciato in una nuova nota, oggi, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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