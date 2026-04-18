Eventi in Abruzzo, Spettacolo “Little Boy” di Roberto Mercadini a Pescara

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:A Pescara arriva per la prima volta Roberto Mercadini con lo spettacolo “Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”, un racconto teatrale intenso che attraversa uno dei momenti più drammatici del Novecento – recita il testo pubblicato online. Dalla nascita della fisica quantistica fino all’esplosione di Hiroshima, lo spettacolo intreccia scienza, ironia e tragedia, portando in scena le contraddizioni della conoscenza e della modernità. Scritto e diretto dallo stesso Mercadini, con musiche dal vivo di Dario Giovannini, il lavoro si distingue per la capacità di unire divulgazione e narrazione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio potente e riflessivo – riporta testualmente l’articolo online. Al termine dello spettacolo è previsto un firmacopie con l’autore, in collaborazione con la Libreria Primo Moroni – precisa il comunicato. Appuntamento mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00. Data: 22 aprile 2026 Orario: 21:00 Luogo: Auditorium Flaiano, Pescara

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it