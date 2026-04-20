Eventi in Abruzzo, Spettacolo “November” a Pescara

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:A Pescara si chiude la stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” con il ritorno sul palco di due protagonisti della scena italiana: Luca Barbareschi e Chiara Noschese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al Teatro Massimo va in scena “November” di David Mamet, una commedia brillante e corrosiva, diretta e interpretata da Chiara Noschese, che unisce ritmo serrato e dialoghi taglienti in una macchina comica di grande efficacia – viene evidenziato sul sito web. Ambientato nel mese delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, lo spettacolo segue le vicende del presidente uscente Charles Smith, alle prese con un calo di consensi, difficoltà economiche e una crisi politica sempre più complessa – si legge sul sito web ufficiale. Tra situazioni paradossali e strategie imprevedibili, il protagonista tenterà in ogni modo di riconquistare il favore dell’opinione pubblica – viene evidenziato sul sito web. Una commedia dal tono ironico e pungente, capace di offrire una riflessione attuale su potere, comunicazione e dinamiche politiche, tra momenti di comicità e critica sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Appuntamento martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2026. Date: 28 e 29 aprile 2026 Luogo: Teatro Massimo, Pescara Biglietti: disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del teatro

Come annunciato in una nuova nota, oggi, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it