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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Spettacolo “Plaza Suite” a Orsogna (CH)

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Orsogna (CH) si chiude la stagione del Teatro Comunale “Camillo De Nardis” con uno dei testi più celebri della drammaturgia contemporanea: “Plaza Suite” di Neil Simon, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ambientata nella Suite 719 del Plaza Hotel di New York, la commedia racconta tre storie di coppie diverse, unite dallo stesso spazio e da un filo comune: le contraddizioni, le fragilità e le trasformazioni dell’amore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra ironia, malinconia e momenti di grande comicità, lo spettacolo attraversa crisi matrimoniali, incontri inattesi e dinamiche familiari, offrendo uno sguardo lucido e profondamente umano sulle relazioni – precisa la nota online. Un testo brillante e attuale, capace di alternare leggerezza e profondità, portato in scena da due interpreti di grande esperienza – viene evidenziato sul sito web. Appuntamento domenica 12 aprile 2026 alle 21:00. 📅 Data: 12 aprile 2026 ⏰ Orario: 21:00 📍 Luogo: Teatro Comunale “Camillo De Nardis”, Orsogna (CH) 🎟 Biglietti: Platea: €27 intero / €23 ridotto Galleria: €18 ℹ Info e prenotazioni: 334 6652279

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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