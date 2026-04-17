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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Spettacolo “Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente” a Lanciano (CH)

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Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Lanciano (CH) il Teatro Comunale “F. Fenaroli” ospita uno spettacolo che rende omaggio alla tradizione e alla memoria culturale abruzzese: “Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente”, tratto dalle poesie di Modesto Della Porta – Portare in scena i versi del poeta-sarto di Guardiagrele significa restituire voce a personaggi e storie che raccontano un’Abruzzo autentico, fatto di valori, umanità e identità dialettale – si apprende dalla nota stampa. Lo spettacolo, diretto da Mario Pupillo e Luigi Marfisi, si sviluppa in un suggestivo intreccio tra parola e scena: mentre le poesie vengono declamate da Elia Iezzi, che impersona lo stesso Della Porta, sul palco prendono vita i personaggi evocati, in un gioco teatrale fatto di luci, atmosfere e memoria – viene evidenziato sul sito web. Una rappresentazione che diventa anche un tributo al M° Tanino De Vincentis, figura centrale della tradizione musicale locale, ricordato attraverso il simbolico suono del trombone che accompagna i momenti dello spettacolo – recita il testo pubblicato online. Appuntamento domenica 19 aprile 2026 alle 17:00 e lunedì 20 aprile 2026 alle 21:00, con premiazione e spettacolo – recita il testo pubblicato online. 📅 Date: 19 e 20 aprile 2026 ⏰ Orari: 17:00 (19 aprile) – 21:00 (20 aprile) 📍 Luogo: Teatro Comunale “F. Fenaroli”, Lanciano (CH) 🎟 Biglietti: circuito Ciaotickets e botteghino del teatro ℹ Orari botteghino: 18 aprile: 16:30 – 19:30 19 aprile: 15:30 – 17:00 20 aprile: dalle 16:30

In base all’ultima nota diramata, nella serata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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