Eventi in Abruzzo, Stagione concertistica “I Stagione della Camerata Musicale Sulmonese” a Scanno (AQ)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:La musica colta arriva nel cuore di uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo con la I Stagione Concertistica della Camerata Musicale Sulmonese a Scanno (AQ). Un progetto che nasce con l’obiettivo di portare la grande musica anche nei centri più piccoli, valorizzando luoghi, comunità e identità culturali del territorio – Scanno, incastonato tra le montagne dell’Alto Sangro e affacciato sul celebre lago a forma di cuore, entra così a far parte del percorso di diffusione musicale della Camerata, dopo le esperienze già consolidate di Sulmona e Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il borgo, noto come “città dei fotografi” e annoverato tra i più belli d’Italia, diventa ora anche città della musica, grazie a una stagione ospitata nell’Auditorium “Guido Calogero”, situato nel centro storico – riporta testualmente l’articolo online. La rassegna propone quattro appuntamenti, tutti di sabato pomeriggio, che spaziano dal grande repertorio classico alle contaminazioni tra musica colta e linguaggi moderni, offrendo un cartellone variegato e di alto profilo artistico – riporta testualmente l’articolo online. Un’iniziativa realizzata dalla Camerata Musicale Sulmonese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, del Comune di Scanno, e con la collaborazione della Fondazione Carispaq e del CIDIM. L’apertura della stagione è affidata al Duo pianistico Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, interpreti apprezzati a livello internazionale per l’energia e la qualità delle loro esecuzioni – precisa la nota online. Seguiranno il Quartetto di Sassofoni Accademia, i PiCello Bros e il duo violino e pianoforte Zamuner–Sbeglia, in un percorso musicale pensato per coinvolgere appassionati e nuovi ascoltatori – La stagione si inserisce nel calendario degli eventi invernali di Scanno, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del borgo e a rafforzare il legame tra musica, territorio e comunità. Periodo: dal 31 gennaio al 28 marzo 2026 Orario concerti: 18.15 Luogo: Auditorium “Guido Calogero”, Scanno (AQ) Evento: stagione concertistica – Camerata Musicale Sulmonese Programma: 31 gennaio – Duo pianistico Marco Schiavo e Sergio Marchegiani 14 febbraio – Quartetto di Sassofoni Accademia 7 marzo – PiCello Bros (Francesco e Angelo Pepicelli) 28 marzo – Duo violino e pianoforte Riccardo Zamuner e Maria Sbeglia Info: 0864 212207 www.cameratamusicalesulmonese – it

