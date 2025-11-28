Eventi in Abruzzo, Stagione Teatrale 2025/2026 ad Orsogna (CH)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:La nuova Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Comunale “Camillo De Nardis” di Orsogna (CH), curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto, promette una rassegna ricca di emozioni e grandi nomi del panorama teatrale italiano – “Siamo molto felici per la ripresa delle attività teatrali e per questa stagione prestigiosa – ha dichiarato il sindaco di Orsogna, Andrea Marinucci –. Da sempre sosteniamo il teatro, fiore all’occhiello della nostra comunità, in sinergia con Zenone Benedetto – riporta testualmente l’articolo online. Ci auguriamo tanti successi e prosperità anche per gli anni a venire”. La stagione prenderà il via venerdì 14 novembre 2025 alle ore 21.00 con “Stanlio & Ollio”, commedia musicale interpretata da Claudio Insegno e Federico Perrotta, dedicata alla vita artistica e personale della coppia comica più famosa del mondo – recita il testo pubblicato online. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 21.00 con “A Mirror”, un elettrizzante thriller dark con Ninni Bruschetta, Greg, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu, che affronta i temi della libertà di parola, dell’autoritarismo e della censura – si legge sul sito web ufficiale. Si prosegue venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.00 con la commedia brillante “Vicini di casa”, che indaga con ironia e leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta – viene evidenziato sul sito web. Graditissimo ritorno a Orsogna per Enzo Decaro, protagonista de “L’avaro immaginario”, in scena venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 21.00. Un viaggio teatrale tra commedia, tragedia e malinconia che riflette sul mestiere dell’attore e sulla vita stessa, con un cast di alto livello: Nunzia Schiano, Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo, Ingrid Sansone e Giorgio Pinto – recita il testo pubblicato online. Il quinto spettacolo, “Persone naturali e strafottenti”, vedrà protagonista Marisa Laurito affiancata da Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 21.00. Una tragicommedia cruda e poetica che racconta, con ironia e realismo, l’incontro tra quattro personaggi soli e disillusi in un appartamento di Napoli – precisa la nota online. A chiudere la stagione, domenica 12 aprile 2026 alle ore 21.00, la raffinata commedia “Plaza Suite” di Neil Simon, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio: tre coppie, una stanza d’albergo e una serie di esilaranti equivoci sul tema eterno delle relazioni di coppia – si apprende dal portale web ufficiale. Gli abbonamenti e i biglietti singoli sono acquistabili presso la biglietteria del teatro e online su www.ciaotickets.com. Tutte le informazioni sono disponibili su www.teatroorsogna – viene evidenziato sul sito web. it e www.iguardianidelloca – viene evidenziato sul sito web. it. Come sempre, accanto alla stagione di prosa, il Teatro Camillo De Nardis proporrà anche una rassegna dedicata ai più piccoli, “Racconti d’Inverno 2025/2026 – A teatro con mamma e papà”, con spettacoli, concerti e iniziative pensate per bambini e famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

