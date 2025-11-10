Eventi in Abruzzo, Stagione Teatrale 2025/26 al Teatro Circus di Pescara (PE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Riparte con grandi nomi e spettacoli di livello la 59ª Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” al Teatro Circus di Pescara (PE). In programma sette appuntamenti che vedranno protagonisti attori e registi di primo piano della scena italiana, da Alessio Boni a Luca Barbareschi, da Marina Massironi a Maddalena Crippa, fino a Matthias Martelli – Il cartellone degli spettacoli: 28 e 29 ottobre 2025 – Iliade – Il gioco degli Dei di Francesco Niccolini con Alessio Boni, Antonella Attili, Marcello Prayer. 2 e 3 dicembre 2025 – Il birraio di Preston di Andrea Camilleri – precisa la nota online. 14 e 15 gennaio 2026 – La Tigre di Ramon Madaula con Alessandro Benvenuti e Marina Massironi – aggiunge la nota pubblicata. 3 e 4 febbraio 2026 – Rumori fuori scena di Michael Frayn con la Compagnia “Attori e Tecnici” di Roma – si legge sul sito web ufficiale. 3 e 4 marzo 2026 – November di David Mamet con Luca Barbareschi e Chiara Noschese – 17 e 18 marzo 2026 – Un sogno a Istanbul – Ballata per tre uomini e una donna con Maddalena Crippa e Maximilian Nisi – precisa il comunicato. 26 e 27 marzo 2026 – Dante fra le fiamme e le stelle di e con Matthias Martelli, con la consulenza di Alessandro Barbero e Claudio Marazzini – Una stagione che alterna classici, commedie e testi contemporanei, capace di unire riflessione e intrattenimento, tradizione e innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Info e programma completo: www.socteatromusica – viene evidenziato sul sito web. it – Infoline 375 7420898.

Come annunciato in una nuova nota, in giornata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it