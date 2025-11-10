- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Stagione teatrale e musicale 2025/26 al Teatro D’Andrea di Pratola Peligna

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Il sipario del Teatro Comunale D’Andrea di Pratola Peligna (AQ) si apre a una nuova e ricca Stagione Teatrale di Prosa e Musica 2025/26, sotto la direzione artistica di Candida D’Abate e la cura di ClasseMista Teatro Musica – si apprende dal portale web ufficiale. Dal 26 ottobre 2025 al 27 marzo 2026, il cartellone propone un viaggio tra prosa, musica, comicità, spettacoli per famiglie e recital, con la partecipazione di compagnie e artisti provenienti da tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. 📖 Gli appuntamenti principali 26 ottobre 2025, ore 17:45 – Izzera (va alla Merica), produzione Teatro Atlante Palermo – recita il testo pubblicato online. 15 novembre 2025, ore 17:45 – Futti futtitimmi ma non ti fari futtiri, con Valerio Castello – aggiunge testualmente l’articolo online. 29 novembre 2025, ore 17:45 – Premio Produzione, con il Teatro degli Esquilini – aggiunge la nota pubblicata. 27 dicembre 2025, ore 17:45 – Poco “La meraviglia delle piccole cose”, spettacolo comico-musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 28 dicembre 2025, ore 17:45 – Le macchine meravigliose di Mister Oz, teatro ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. 30 dicembre 2025, ore 17:45 – I tre porcellini, spettacolo per famiglie – 3 gennaio 2026, ore 17:45 – Inno all’amore, recital soprano e pianoforte – si apprende dalla nota stampa. 4 gennaio 2026, ore 17:45 – Il segreto di Babbo Natale, teatro ragazzi – precisa la nota online. 11 gennaio 2026, ore 17:45 – Madame Curie – Elogio dell’invisibile – 18 gennaio 2026, ore 17:45 – Stasera Eduardo, frammenti di opere di Eduardo De Filippo – 31 gennaio 2026, ore 17:45 – Via dei matti 43. 15 febbraio 2026, ore 17:45 – Tingeltangel Varietà. 7 marzo 2026, ore 20:45 – ItinerDante – Siamo Inferno – riporta testualmente l’articolo online. 14 marzo 2026, ore 20:45 – Io Vergine, tu Pesci?, spettacolo astrologico – 27 marzo 2026, ore 20:45 – Sempre e per sempre, tributo band a Francesco De Gregori – precisa il comunicato. 🎟 Biglietti e abbonamenti Ingresso singolo spettacolo: € 10,00 Ingresso ridotto (fino a 12 anni): € 8,00 Teatro ragazzi & famiglie: € 5,00 Abbonamento 12 spettacoli: € 70,00 Accompagnatore diversamente abili: gratuito 📍 Teatro Comunale D’Andrea – Pratola Peligna (AQ) 📞 Info e prenotazioni: 320 6130263 🌐 Biglietti online: ciaotickets.com Una stagione pensata per coinvolgere adulti, giovani e famiglie, con proposte che spaziano dal teatro sociale alla musica d’autore, dalla tradizione popolare ai grandi classici.

